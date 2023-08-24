Зеленский об уничтожении Пригожина: Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет
24.08.2023, 14:56
Владимир Зеленский (Фото: EPA/ROB ENGELAAR)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к уничтожению в России главаря террористической организации Евгения Пригожина. Об этом президент сказал журналистам во время брифинга с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза.
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"Мы не имеем отношения к этой ситуации. Я думаю, все осознают, кто имеет отношение", – заявил Зеленский.
В контексте брифинга с португальским президентом он пошутил, что когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, она не это имела в виду.
"Мы имели в виду совсем другое и мы хотели поддержку, хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле поможет", – сказал президент.
- Вечером 23 июня 2023 года Пригожин заявил о "походе" на Москву. На следующий же день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но это масштабная операция и понадобится время.
- 23 августа самолет Пригожина потерпел крушение в России. Возможно, он был сбит российской ПВО. Главарь группы Вагнера и все находившиеся в самолете люди не выжили.
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