Зеленский об уничтожении Пригожина: Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к уничтожению в России главаря террористической организации Евгения Пригожина. Об этом президент сказал журналистам во время брифинга с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

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"Мы не имеем отношения к этой ситуации. Я думаю, все осознают, кто имеет отношение", – заявил Зеленский.

В контексте брифинга с португальским президентом он пошутил, что когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, она не это имела в виду.

"Мы имели в виду совсем другое и мы хотели поддержку, хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле поможет", – сказал президент.

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