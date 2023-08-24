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Зеленский об уничтожении Пригожина: Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 14:56
Зеленский об уничтожении Пригожина: Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA/ROB ENGELAAR)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к уничтожению в России главаря террористической организации Евгения Пригожина. Об этом президент сказал журналистам во время брифинга с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза.

"Мы не имеем отношения к этой ситуации. Я думаю, все осознают, кто имеет отношение", – заявил Зеленский.

В контексте брифинга с португальским президентом он пошутил, что когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, она не это имела в виду.

"Мы имели в виду совсем другое и мы хотели поддержку, хотя, наверное, это тоже в каком-то смысле поможет", – сказал президент.

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Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийевгений пригожин
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