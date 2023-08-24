Зеленський про знищення Пригожина: Ми не маємо до цього відношення. Усі розуміють, хто має

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має відношення до знищення в Росії ватажка терористичної організації Євгена Пригожина. Про це президент сказав журналістам під час брифінгу з президентом Португалії Марселою Ребелу де Соузою.

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"Ми не маємо відношення до цієї ситуації. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення", – заявив Зеленський.

В контексті брифінгу с португальським лідером він пожартував, що коли Україна говорила та зверталася до країн світу щодо літаків, вона не це мала на увазі.

"Ми мали на увазі зовсім інше і ми хотіли підтримку, хоча, напевно, це теж у якомусь сенсі допоможе", – сказав президент.

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