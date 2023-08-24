Зеленський про знищення Пригожина: Ми не маємо до цього відношення. Усі розуміють, хто має
24.08.2023, 14:56
Володимир Зеленський (Фото: EPA/ROB ENGELAAR)
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має відношення до знищення в Росії ватажка терористичної організації Євгена Пригожина. Про це президент сказав журналістам під час брифінгу з президентом Португалії Марселою Ребелу де Соузою.
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"Ми не маємо відношення до цієї ситуації. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення", – заявив Зеленський.
В контексті брифінгу с португальським лідером він пожартував, що коли Україна говорила та зверталася до країн світу щодо літаків, вона не це мала на увазі.
"Ми мали на увазі зовсім інше і ми хотіли підтримку, хоча, напевно, це теж у якомусь сенсі допоможе", – сказав президент.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ і відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це масштабна операція і знадобиться час.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи Вагнера і всі люди, які знаходилися в літаку, не вижили.
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