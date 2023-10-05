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Зеленский ожидает "много атак" ракетами и дронами из Ирана по энергетике Украины зимой

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 13:29
Зеленский ожидает
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает "много атак" ракетами и дронами из Ирана по энергетике Украины будущей зимой. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в испанской Гранаде.

По его словам, Украина нуждается в защите на зиму. 

"Потому что зимой у нас будет много атак с разных сторон, разных видов российских ракет, включая иранские дроны", — сказал Зеленский.

Он отметил, что главная задача Киева и партнеров — сохранение единства в Европе. 

"Я говорю не только о странах Евросоюза, но обо всей Европе. Я думаю, что это самая большая проблема, потому что Россия будет атаковать с помощью дезинформации, с помощью фейков", — заявил глава государства.

Читайте сводку от министра внутренних дел Игоря Клименко о массированной ракетной атаке 21 сентября.

Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.

Читайте также: Шмыгаль об энергетике: К зиме ПВО Украины будет усилена. Делаем уникальную для мира защиту 

Дмитрий Гриниченко
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