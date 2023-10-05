Зеленский ожидает "много атак" ракетами и дронами из Ирана по энергетике Украины зимой

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает "много атак" ракетами и дронами из Ирана по энергетике Украины будущей зимой. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в испанской Гранаде.

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По его словам, Украина нуждается в защите на зиму.

"Потому что зимой у нас будет много атак с разных сторон, разных видов российских ракет, включая иранские дроны", — сказал Зеленский.

Он отметил, что главная задача Киева и партнеров — сохранение единства в Европе.

"Я говорю не только о странах Евросоюза, но обо всей Европе. Я думаю, что это самая большая проблема, потому что Россия будет атаковать с помощью дезинформации, с помощью фейков", — заявил глава государства.

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Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.

Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.

Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

Накануне СМИ начали разгонять информацию о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года. В Минэнерго назвали эти сообщения ложными и заявили, что отключения не планируются.

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