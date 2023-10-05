Зеленський очікує "багато атак" ракетами та дронами з Ірану по енергетиці України взимку

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує "багато атак" ракетами та дронами з Ірану по енергетиці України наступної зими. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами в іспанській Гранаді.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Україна потребує захисту на зиму.

"Тому що взимку ми матимемо багато атак із різних сторін, різних видів російських ракет, включаючи іранські дрони", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що головне завдання Києва та партнерів – збереження єдності в Європі.

"Я говорю не тільки про країни Євросоюзу, але про всю Європу. Я думаю, що це найбільша проблема, тому що Росія атакуватиме за допомогою дезінформації, за допомогою фейків", – заявив глава держави.

Читайте зведення від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про масовану ракетну атаку 21 вересня.

Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.

Нещодавно начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.

Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

Напередодні ЗМІ почали розганяти інформацію щодо застосування в Україні графіків відключень електроенергії з 1 жовтня 2023 року. У Міненерго назвали ці повідомлення помилковими та заявили, що відключення не плануються.

Читайте також: Шмигаль про енергетику: До зими ППО України буде посилена. Робимо унікальний для світу захист

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.