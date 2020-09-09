Зеленский: Остановки на пути к прекращению войны нет

Президент надеется, что перемирие удастся сохранить, а после встречи советников пройдет и встреча лидеров нормандской четверки

Встреча советников лидеров нормандской четверки, которая должна пройти 11 сентября, говорит о том, что на пути к прекращению войны остановки нет. Об этом во время поездки в Хмельницкую область заявил президент Владимир Зеленский.

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По словам президента, очень сложно сделать так, чтобы встреча не сорвалась, и украинская сторона делает для этого все. Зеленский надеется, что за встречей советников будет и встреча лидеров нормандской четверки.

"Это говорит о том, что у нас нет остановки на пути к прекращению войны. Это говорит о том, что у нас есть диалог в рамках нормандского процесса и трехсторонней контактной группе", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что 42 дня на Донбассе была тишина. "Я считаю, для нас это победа... На 42 день мы потеряли человека", – сказал он. Президент выразил соболезнования родным и близким погибшего воина и заверил, что каждый такой случай детально разбирается и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Также президент подчеркнул, что сейчас опять нет обстрелов и режим тишины соблюдается.

Денис Юдин

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