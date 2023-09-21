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Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян и анонсировал переговоры о ПВО в Вашингтоне

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21.09.2023, 14:30
Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян и анонсировал переговоры о ПВО в Вашингтоне - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский анонсировал важные переговоры в столице США в Вашингтоне, на которых среди топовых вопросов будет предоставление противовоздушной обороны для Украины.

"Сегодня важны переговоры в Вашингтоне. ПВО для Украины – среди топовых вопросов. Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил спасателей и каждую страну, которая предоставила Украине противоракетные системы.

"Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату", – отметил он.

Президент сообщил, что необходимо большее ПВО для Украины, больше санкций против РФ и больше поддержки для украинских воинов на передовой.

"Российский террор должен проиграть", – подытожил он.

  • Министр внутренних дел рассказал о массированной ракетной атаке 21 сентября. Были прилеты в Черкассах, Дрогобыче, Харькове, в Киеве работала противовоздушная оборона, упали обломки. В Ровно зафиксировали прилет в энергетический объект, часть района осталась без света.
  • Российские оккупанты атаковали Украину 43 ракетами Х-101 и шестью ракетами С-300 утром 21 сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ.
  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключил, что российские оккупанты снова сосредоточились на ударах по критической инфраструктуре Украины.

Читайте также: Харьков. Россия ударила ракетами С-300: было шесть попаданий, есть пострадавшие – фото

Артём Джерипа
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