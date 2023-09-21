Зеленський відреагував на нічну атаку росіян та анонсував переговори щодо ППО у Вашингтоні

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі переговори у столиці США Вашингтоні, на яких серед топових питань буде надання протиповітряної оборони для України.

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"Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України – серед топових питань. Цієї ночі російські терористи завдали чергового масованого удару. Зокрема, по інфраструктурі. Більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі", – сказав президент.

Зеленський подякував рятувальникам та кожній країні, яка надала Україні протиракетні системи.

"Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату", – зазначив він.

Президент повідомив, що необхідно більше ППО для України, більше санкцій проти РФ та більше підтримки для українських воїнів на передовій.

"Російський терор повинен програти", – підсумував він.

Міністр внутрішніх справ розповів про масовану ракетну атаку 21 вересня. Були прильоти у Черкасах, Дрогобичі, Харкові, у Києві працювала протиповітряна оборона, впали уламки. У Рівному зафіксували приліт в енергетичний об'єкт, частина району залишилася без світла.

Російські окупанти атакували Україну 43 ракетами Х-101 та шістьма ракетами С-300 вранці 21 вересня, повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не виключив, що російські окупанти знову зосередилися на ударах по критичній інфраструктурі України.

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