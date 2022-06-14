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Зеленский отреагировал на утверждение Шольца, что "больше Германии помогает лишь США"

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 10:51
Зеленский отреагировал на утверждение Шольца, что
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский не готов подтвердить или опровергнуть слова канцлера Германии Олафа Шольца, что Берлин якобы на втором месте после США по объему военной помощи Украине. Однако в интервью ZDF он напомнил, что ФРГ начала поставлять оружие не первой.

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"Что касается объема поставленного оружия, то я не готов подтвердить только что сделанное вами заявление. Честно говоря, я не уверен в цифрах", – ответил Зеленский на просьбу интервьюера прокомментировать слова Шольца.

При этом президент отметил, что Германия "чуть позже" других партнеров начала поставлять Украине оружие. Первыми помогать в военном плане начали США, Словакия, Польша, Великобритания, страны Балтии, Болгария и Румыния, сказал Зеленский.

По его словам, Франция и Германия начали оказывать помощь чуть позже, хоть и выразили сразу после широкомасштабного вторжения России политическую поддержку, а также заявили, что нападение РФ – это нарушение суверенитета Украины.

"Но тогда, в начале войны, нам не нужна была политика, нам нужна была помощь", – подытожил Зеленский.

В этом же интервью Зеленский заявил, что Шольц не должен балансировать между Украиной и Россией

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский оружие военная помощь олаф шольц
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