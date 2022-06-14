Зеленский отреагировал на утверждение Шольца, что "больше Германии помогает лишь США"
Президент Владимир Зеленский не готов подтвердить или опровергнуть слова канцлера Германии Олафа Шольца, что Берлин якобы на втором месте после США по объему военной помощи Украине. Однако в интервью ZDF он напомнил, что ФРГ начала поставлять оружие не первой.
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"Что касается объема поставленного оружия, то я не готов подтвердить только что сделанное вами заявление. Честно говоря, я не уверен в цифрах", – ответил Зеленский на просьбу интервьюера прокомментировать слова Шольца.
При этом президент отметил, что Германия "чуть позже" других партнеров начала поставлять Украине оружие. Первыми помогать в военном плане начали США, Словакия, Польша, Великобритания, страны Балтии, Болгария и Румыния, сказал Зеленский.
По его словам, Франция и Германия начали оказывать помощь чуть позже, хоть и выразили сразу после широкомасштабного вторжения России политическую поддержку, а также заявили, что нападение РФ – это нарушение суверенитета Украины.
"Но тогда, в начале войны, нам не нужна была политика, нам нужна была помощь", – подытожил Зеленский.
В этом же интервью Зеленский заявил, что Шольц не должен балансировать между Украиной и Россией.
- Германию критикуют за промедление с поставками оружия Украине. Шольц этой критики "не понимает" и заявил: "Мы предоставили оружие Украине и дадим еще".
- Шольц пообещал, что Германия поставит Украине свою самую современную систему противовоздушной обороны IRIS-T, реактивные системы залпового огня, контрбатарейный радар и гаубицы.
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