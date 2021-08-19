Зеленский перечислил места в Крыму, куда отправится после ухода российских оккупантов

После будущей деоккупации Крыма президент Владимир Зеленский собирается на мыс Фиолент, затем в Ялту – и выпить там шампанского "Новый Свет". Об этом он рассказал крымским журналистам перед запуском Крымской платформы, интервью приводит НВ.

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Главе государства задали вопрос, куда он в первую очередь поехал бы, если бы завтра российские оккупанты ушли с полуострова.

Зеленский заявил, что у него в Крыму много любимых мест.

"Хочу на море, на наше Черное море, очень хочу. Мыс Фиолент, а затем Кастрополь (с 1971 года Береговое, — ред.), затем выпить бокал шампанского "Новый Свет. Еще "Глициния" (пансионат в поселке Нижняя Ореанда, — ред.), ну и на Ай-Петри", – сказал он.

На уточняющий вопрос о курортном поселке Гурзуф президент ответил, что "там хорошо, но всегда было очень пафосно и очень дорого".

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"Этот наш украинский Крым, а вовсе не советский, как пишут российские СМИ. Большинство украинцев помнит его именно украинским, тридцати лет нашей независимости для этого достаточно", – подытожил Зеленский.

Ранее президент заявил, что Крым – "это моя земля, он никогда не будет русской территорией".

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Евгений Пилипенко

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