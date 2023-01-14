Зеленский поблагодарил Сунака за помощь, которая усилит ВСУ на поле боя. Намекает на танки
Президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и поблагодарил его за решения, которые помогут Вооруженным Силам Украины на поле боя. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, он поблагодарил британского премьера за решения, которые не только усилят Украину на поле боя, но и станут правильным сигналом для других союзников.
"Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании стала непробиваемой и готовой к вызовам", — написал Зеленский.
Ранее газета The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщала, что Британия может объявить о передаче танков Challenger 2 Украине 16 января — как ожидается, это поможет Германии разрешить поставки своих танков Leopard 2 из третьих стран.
Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км.
- Глава МИД Британии Клеверли заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
- По данным Sky News, Британия впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2.
- Спикер Сунака 10 января говорил, что Великобритания пока не приняла окончательного решения об отправке танков в Украину.
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