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Зеленский поблагодарил Сунака за помощь, которая усилит ВСУ на поле боя. Намекает на танки

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14.01.2023, 13:37
Зеленский поблагодарил Сунака за помощь, которая усилит ВСУ на поле боя. Намекает на танки - Фото
Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и поблагодарил его за решения, которые помогут Вооруженным Силам Украины на поле боя. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, он поблагодарил британского премьера за решения, которые не только усилят Украину на поле боя, но и станут правильным сигналом для других союзников. 

"Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании стала непробиваемой и готовой к вызовам", — написал Зеленский.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на собственные источники сообщала, что Британия может объявить о передаче танков Challenger 2 Украине 16 января — как ожидается, это поможет Германии разрешить поставки своих танков Leopard 2 из третьих стран. 

СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров. Несмотря на то что это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная: 1) она нарезная; 2) использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.

Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км.

Читайте также: Разбор | "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Великобритания война военная помощь риши сунак
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