Зеленский: Пока тормозится поддержка от партнеров – надо наращивать свои возможности

Президент Зеленский акцентировал, что сейчас нельзя терять время, а наоборот необходимо сосредоточиться на укреплении страны

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В связи с задержкой помощи от партнеров, Украине необходимо увеличивать собственные возможности и укреплять страну. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

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Президент заявил, что одним из главных вызовов для страны сейчас является ситуация с помощью партнеров.

"К сожалению, часть поддержки тормозится. Надо делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности здесь, наши возможности в Украине", – подчеркнул он.

Зеленский акцентировал, что сейчас нельзя терять время, а наоборот необходимо сосредоточиться на укреплении страны.

"Не терять наше время, укреплять страну. В то же время максимально коммуницировать на всех уровнях, с нашими партнерами в частности, и между общинами – чтобы внимание мира и поддержка сохранялась", – добавил он.

12 апреля правительство Нидерландов выделило еще 1 млрд евро на военную помощь Украине.

12 марта 2024 года США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

21 марта стало известно, что демократы в Конгрессе США поддерживают инициативу республиканцев по предоставлению Украине помощи в кредит.

26 марта представитель Белого дома сказала, что спикер Палаты представителей Конгресса ищет повод, чтобы не выносить на голосование законопроект с помощью Украине.

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