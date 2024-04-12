Зеленський: Поки гальмується підтримка від партнерів – треба збільшувати власні можливості

Президент Зеленський акцентував, що зараз не можна втрачати час, а навпаки необхідно зосередитись на зміцненні країни

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У зв'язку із затримкою допомоги від партнерів, Україні необхідно збільшувати власні можливості й зміцнювати країну. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

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Президент заявив, що одним із головних викликів для країни зараз є ситуація з допомогою партнерів.

"На жаль, частина підтримки гальмується. Треба робити все, щоб збільшувати наші власні можливості тут, наші можливості в Україні", – наголосив він.

Зеленський акцентував, що зараз не можна втрачати час, а навпаки необхідно зосередитись на зміцненні країни.

"Не втрачати наш час, зміцнювати країну. Водночас максимально комунікувати на всіх рівнях, із нашими партнерами зокрема, і між громадами – щоб увага світу і підтримка зберігалася", – додав він.

12 квітня уряд Нідерландів виділив ще 1 млрд євро на військову допомогу Україні.

12 березня 2024 року США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

21 березня стало відомо, що демократи у Конгресі США підтримують ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги в кредит.

26 березня речниця Білого дому сказала, що спікер Палати представників Конгресу шукає привід, щоб не виносити на голосування законопроєкт із допомогою Україні.

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