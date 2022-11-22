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Зеленский поздравил Токаева с победой и хочет развития отношений Украины и Казахстана

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 17:02
Зеленский поздравил Токаева с победой и хочет развития отношений Украины и Казахстана - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Владимир Зеленский поздравил лидера Казахстана Касыма-Жомарта Такаева с победой на внеочередных выборах и выразил заинтересованность в развитии отношений между Украиной и Казахстаном. Об этом он написал в соцсетях.

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"В ходе телефонного разговора поздравил президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных выборах. Выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Поблагодарил за гуманитарную помощь от Казахстана", – написал Зеленский.

Токаев победил на президентских выборах с результатом 81,3% голосов, за него проголосовали 6,45 млн человек. Оппоненты Токаева набрали не больше 3,42% голосов. Новый срок полномочий Токаева должен составить семь лет без права переизбрания.

  • В сентябре Токаев заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема, комментируя войну России против Украины.
  • В начале октября в МИД Казахстана заявили, что российский военный блок ОДКБ не будет участвовать в войне России против Украины.

Читайте также: Токаев: Звучат заявления, что Казахстан "случайно" обрел свободу. Мы много лет шли к этому

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский выборы казахстан касым-жомарт такаев
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