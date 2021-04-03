Зеленский провел большое совещание с генералами и разведкой – Данилов

1 апреля президент Владимир Зеленский провел большое совещание с генералами и представителями разведки. Об этом заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера секретарь СНБО Алексей Данилов.

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В студии шло обсуждение российской агрессии, в частности сообщений о стягивании войск РФ к границам Украины.

"Вчера (1 апреля, – ред.) у президента было большое совещание. На нем присутствовали восемь генералов, все наши военные, которые имеют к этому отношение, все наши разведки. Совещание закончилось в начале 10-го часа вечера", – сказал Данилов.

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Кроме того, секретарь СНБО сообщил, что Зеленский и руководство страны каждый день в 06:15 получают полную информацию о ситуации на Донбассе, а в 17:15 – разведданные о ситуации на границах с Россией, Беларусью и рубеже с временно оккупированным Крымом.

Данилов также заверил, что в каждой области построена система сопротивления. Однако "рассказывать каждому", как она работает, не будут.

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Марк Сировой

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