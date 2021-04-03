Зеленский провел большое совещание с генералами и разведкой – Данилов
1 апреля президент Владимир Зеленский провел большое совещание с генералами и представителями разведки. Об этом заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера секретарь СНБО Алексей Данилов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В студии шло обсуждение российской агрессии, в частности сообщений о стягивании войск РФ к границам Украины.
"Вчера (1 апреля, – ред.) у президента было большое совещание. На нем присутствовали восемь генералов, все наши военные, которые имеют к этому отношение, все наши разведки. Совещание закончилось в начале 10-го часа вечера", – сказал Данилов.
Читайте также: Россия готовит провокацию против Украины как повод для нового вторжения – разведка
Кроме того, секретарь СНБО сообщил, что Зеленский и руководство страны каждый день в 06:15 получают полную информацию о ситуации на Донбассе, а в 17:15 – разведданные о ситуации на границах с Россией, Беларусью и рубеже с временно оккупированным Крымом.
Данилов также заверил, что в каждой области построена система сопротивления. Однако "рассказывать каждому", как она работает, не будут.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. В Пентагоне выразили опасения. США также повысили уровень наблюдения своих войск в Европе, сообщали американские СМИ.
- 31 марта глава штабов США генерал Марк Милли провел телефонные разговоры с главами генеральных штабов Украины и России. В тот же день глава Госдеп США Энтони Блинкен обсудил вопросы безопасности с Кулебой.
- 1 апреля глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Андреем Тараном заявил, что США не оставят Украину и не допустят агрессии России.
- 2 апреля президент США Джо Байден и Зеленский поговорили по телефону. США не оставят Украину наедине с агрессором, подвел итоги разговора украинский президент.
Читайте также: Путин снова бряцает оружием и угрожает. США обещают помощь Украине: что происходит
Комментарии