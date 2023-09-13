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Зеленский провел военный кабинет. Обещает, что россияне "почувствуют результаты"

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 14:27
Зеленский провел военный кабинет. Обещает, что россияне
Владимир Зеленский (Фото: скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский заявил о проведении закрытого заседания военного кабинета. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, он провел военный кабинет, но не может раскрывать детали. 

"Но результаты будут. Враг их почувствует", — заявил Зеленский.

Других подробностей глава государства раскрывать не стал. 

Ранее стало известно, что в результате ночной атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе был поврежден большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.

  • Чтобы избежать прорыва линии обороны украинскими войсками, руководство оккупантов сейчас стягивает на фронт резервы.
  • На юге у врага "ситуация максимально сложная", а ВСУ трудно продвигаются из-за сплошного минирования, сообщил начальник ГУР Буданов.

Читайте также: Столтенберг: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали "вторую армию в Украине"

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленскийвойнанаступление
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