Зеленский провел военный кабинет. Обещает, что россияне "почувствуют результаты"
13.09.2023, 14:27
Владимир Зеленский (Фото: скриншот с видео)
Президент Владимир Зеленский заявил о проведении закрытого заседания военного кабинета. Об этом он сообщил в Telegram.
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По его словам, он провел военный кабинет, но не может раскрывать детали.
"Но результаты будут. Враг их почувствует", — заявил Зеленский.
Других подробностей глава государства раскрывать не стал.
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