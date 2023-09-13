Зеленский провел военный кабинет. Обещает, что россияне "почувствуют результаты"

Президент Владимир Зеленский заявил о проведении закрытого заседания военного кабинета. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, он провел военный кабинет, но не может раскрывать детали.

"Но результаты будут. Враг их почувствует", — заявил Зеленский.

Других подробностей глава государства раскрывать не стал.

Ранее стало известно, что в результате ночной атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе был поврежден большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.

Чтобы избежать прорыва линии обороны украинскими войсками, руководство оккупантов сейчас стягивает на фронт резервы.

На юге у врага "ситуация максимально сложная", а ВСУ трудно продвигаются из-за сплошного минирования, сообщил начальник ГУР Буданов.

Главком Залужный: ВСУ двигаются вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии.

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