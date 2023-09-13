Зеленський провів військовий кабінет. Обіцяє, що росіяни "відчують результати"
13.09.2023, 14:27
Володимир Зеленський (Фото: скриншот із відео)
Президент Володимир Зеленський заявив про проведення закритого засідання військового кабінету. Про це він повідомив у Telegram.
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За його словами, він провів військовий кабінет, але не може розкривати деталей.
"Але результати будуть. Ворог їх відчує", — заявив Зеленський.
Інших подробиць глава держави розкривати не став.
Раніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.
- Щоб уникнути прориву лінії оборони українськими військами, керівництво окупантів наразі стягує на фронт резерви.
- На півдні у ворога "ситуація максимально складна", а ЗСУ важко просуваються через суцільне мінування, повідомив начальник ГУР Буданов.
- Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.
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