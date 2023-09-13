Зеленський провів військовий кабінет. Обіцяє, що росіяни "відчують результати"

Президент Володимир Зеленський заявив про проведення закритого засідання військового кабінету. Про це він повідомив у Telegram.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, він провів військовий кабінет, але не може розкривати деталей.

"Але результати будуть. Ворог їх відчує", — заявив Зеленський.

Інших подробиць глава держави розкривати не став.

Раніше стало відомо, що внаслідок нічної атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.

Щоб уникнути прориву лінії оборони українськими військами, керівництво окупантів наразі стягує на фронт резерви.

На півдні у ворога "ситуація максимально складна", а ЗСУ важко просуваються через суцільне мінування, повідомив начальник ГУР Буданов.

Головком Залужний: ЗСУ просуваються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.

Читайте також: Столтенберг: З "другої армії у світі" ЗСУ зробили "другу армію в Україні"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.