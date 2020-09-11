Зеленский рассказал главе ОБСЕ о нарушениях перемирия на Донбассе

Эди Рама заверил в готовности способствовать восстановлению мира

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с действующим главой ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой с целью координации усилий по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и важные аспекты переговоров в рамках нормандского формата.

Зеленский обратил внимание на нарушения договоренностей со стороны боевиков - обстрелы ими украинских позиций, которые происходили 6 и 10 сентября.

"Вчера, буквально во время моей телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям возле населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предыдущими заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации незаконных вооруженных формирований мы уже понесли потери - погиб один военный ВСУ, один был ранен", - сказал Зеленский.

Эди Рама заверил в готовности способствовать восстановлению мира.

Вадим Ребрина

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