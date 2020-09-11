Зеленский рассказал главе ОБСЕ о нарушениях перемирия на Донбассе
Эди Рама заверил в готовности способствовать восстановлению мира
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с действующим главой ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой с целью координации усилий по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и важные аспекты переговоров в рамках нормандского формата.
Зеленский обратил внимание на нарушения договоренностей со стороны боевиков - обстрелы ими украинских позиций, которые происходили 6 и 10 сентября.
"Вчера, буквально во время моей телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям возле населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предыдущими заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации незаконных вооруженных формирований мы уже понесли потери - погиб один военный ВСУ, один был ранен", - сказал Зеленский.
Эди Рама заверил в готовности способствовать восстановлению мира.
- 5 сентября боевики РФ потребовали, чтобы украинская армия перестала "рыть траншеи" под поселком Шумы в Донецкой области, иначе пригрозили открыть огонь. На это командующий ООС Кравченко заявил, что в случае атаки вражеской стороне будет дан адекватный ответ.
- 6 сентября тишина на Донбассе была нарушена: российские формирования обстреляли украинские позиции — один боец был убит снайпером, еще один ранен, двое бойцов подорвались на минном поле.
- 9 сентября на внеочередном заседании ТКГ договорились о совместной инспекции в Шумах.
- 10 сентября, инспекция позиций в Шумах была отменена.
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