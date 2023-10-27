Зеленский – Сунаку об обороне Авдеевки: Россия потеряла по меньшей мере бригаду

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Риши Сунаком, они обсудили, в частности, ситуацию на фронте. По словам главы государства, под Авдеевкой российские оккупанты потеряли по меньшей мере бригаду, говорится на сайте Офиса президента.

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"Россия и дальше будет пытаться оккупировать весь Донбасс. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери. В этих попытках враг потерял по меньшей мере бригаду", – рассказал Зеленский Сунаку.

Президент обсудил с британским премьером и оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской противовоздушной обороны ракетами и средствами для борьбы с дронами, а также ситуацию в Черном море и конфликт на Ближнем Востоке.

Бригада в ВС РФ насчитывает от 2000 до 4000 личного состава, бывает и больше.

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун 26 октября заявил, что в ходе наступления на Авдеевском и Марьинском направлениях Россия потеряла более 5000 своих военных.

Россия не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Но максимальное продвижение оккупантов в этом направлении – до 1,5 км вглубь и до 1 км в ширину, хотя противник добрался по узкому участку до железной дороги.

25 октября спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, захватчики перегруппировываются.

Сегодня глава Авдеевской ВГА Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными.

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