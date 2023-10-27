Зеленский – Сунаку об обороне Авдеевки: Россия потеряла по меньшей мере бригаду
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Риши Сунаком, они обсудили, в частности, ситуацию на фронте. По словам главы государства, под Авдеевкой российские оккупанты потеряли по меньшей мере бригаду, говорится на сайте Офиса президента.
"Россия и дальше будет пытаться оккупировать весь Донбасс. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери. В этих попытках враг потерял по меньшей мере бригаду", – рассказал Зеленский Сунаку.
Президент обсудил с британским премьером и оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской противовоздушной обороны ракетами и средствами для борьбы с дронами, а также ситуацию в Черном море и конфликт на Ближнем Востоке.
Бригада в ВС РФ насчитывает от 2000 до 4000 личного состава, бывает и больше.
Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун 26 октября заявил, что в ходе наступления на Авдеевском и Марьинском направлениях Россия потеряла более 5000 своих военных.
- Россия не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Но максимальное продвижение оккупантов в этом направлении – до 1,5 км вглубь и до 1 км в ширину, хотя противник добрался по узкому участку до железной дороги.
- 25 октября спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, захватчики перегруппировываются.
- Сегодня глава Авдеевской ВГА Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными.
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