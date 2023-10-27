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Зеленський – Сунаку про оборону Авдіївки: Росія втратила щонайменше бригаду

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27.10.2023, 13:19
Зеленський – Сунаку про оборону Авдіївки: Росія втратила щонайменше бригаду - Фото
Ріші Сунак та Володимир Зеленський (Фото: ЕРА, HOLLIE ADAMS / POOL)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, вони обговорили, зокрема, ситуацію на фронті. За словами глави держави, під Авдіївкою російські окупанти втратили щонайменше бригаду, йдеться на сайті Офісу президента.

"Росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду", – розповів Зеленський Сунаку.

Президент обговорив із британським прем'єром й оборонну співпрацю, зокрема посилення української протиповітряної оборони ракетами та засобами для боротьби з дронами, а також ситуацію у Чорному морі та конфлікт на Близькому Сході.

Бригада у ЗС РФ налічує від 2000 до 4000 особового складу, буває й більше. 

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун 26 жовтня заявив, що в ході наступу на Авдіївському та Мар'їнському напрямках Росія втратила понад 5000 своїх військових.

  • Росія не залишає спроб оточити Авдіївку. Але максимальне просування окупантів на цьому напрямку – до 1,5 км вглиб й до 1 км завширшки, хоча супротивник дістався вузькою ділянкою до залізниці.
  • 25 жовтня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що російських штурмів на Авдіївському напрямку поменшало, окупанти перегруповуються.
  • Сьогодні глава Авдіївської ВЦА Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.

Читайте також: Авдіївка. Командири РФ розстрілюють відмовників, але тактичні успіхи можливі – Білий дім

Мілана Головань
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Володимир Зеленськийвійнаавдіївкаріші сунак
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