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Зеленский созвонился с президентом Словакии: говорили об экономике, ЕС и формуле мира

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 17:50
Зеленский созвонился с президентом Словакии: говорили об экономике, ЕС и формуле мира - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Словакии Зузаной Чапутовой: говорили о евроинтеграции, экономике, формуле мира и энергетической безопасности.

Зеленский поблагодарил коллегу за высокую оценку украинского прогресса относительно начала переговоров с Европейским союзом о вступлении.

Также президент отметил участие представителя Словакии во встрече советников по имплементации формулы мира.

"Обсудили вызовы, стоящие перед Украиной относительно энергетической безопасности этой зимой, а также продолжение украинско-словацкого сотрудничества на экономическом треке", – написал президент.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го.

Она включает в себя 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

  • 21 сентября 2023 года тогда экс-премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что в случае его победы страна не даст Украине ни одного снаряда.
  • 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD.
  • 8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.
  • 14 ноября министр обороны Словакии проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о решении нового правительства страны прекратить передачу военной помощи Украине со своих складов.

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Артём Джерипа
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