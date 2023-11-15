Зеленський говорив телефоном із президенткою Словаччини: про економіку, ЄС та формулу миру

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою: говорили про євроінтеграцію, економіку, формулу миру та енергетичну безпеку.

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Зеленський подякував колезі за високу оцінку українського прогресу щодо початку переговорів з Європейським союзом про вступ.

Також президент відзначив участь представника Словаччини у зустрічі радників щодо імплементації формули миру.

"Обговорили виклики, які стоять перед Україною стосовно енергетичної безпеки цієї зими, а також продовження українсько-словацької співпраці на економічному треку", – написав президент.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022-го. Вона містить 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни й повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

21 вересня 2023 року тоді експрем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що в разі його перемоги країна не дасть Україні жодного снаряда.

25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD.

8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну про надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

14 листопада міністр оборони Словаччини поінформував генсека НАТО Єнса Столтенберга про рішення нового уряду країни припинити передавання військової допомоги Україні зі своїх складів.

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