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Зеленський говорив телефоном із президенткою Словаччини: про економіку, ЄС та формулу миру

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 17:50
Зеленський говорив телефоном із президенткою Словаччини: про економіку, ЄС та формулу миру - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідеркою Словаччини Зузаною Чапутовою: говорили про євроінтеграцію, економіку, формулу миру та енергетичну безпеку.

Зеленський подякував колезі за високу оцінку українського прогресу щодо початку переговорів з Європейським союзом про вступ.

Також президент відзначив участь представника Словаччини у зустрічі радників щодо імплементації формули миру.

"Обговорили виклики, які стоять перед Україною стосовно енергетичної безпеки цієї зими, а також продовження українсько-словацької співпраці на економічному треку", – написав президент.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022-го.

Вона містить 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни й повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

  • 21 вересня 2023 року тоді експрем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що в разі його перемоги країна не дасть Україні жодного снаряда.
  • 25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD.
  • 8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну про надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.
  • 14 листопада міністр оборони Словаччини поінформував генсека НАТО Єнса Столтенберга про рішення нового уряду країни припинити передавання військової допомоги Україні зі своїх складів.

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Артем Джеріпа
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