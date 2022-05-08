Зеленский: Визит Байдена в Киев очень важен. Это был бы большой сигнал

Визит президента США Джо Байдена в Киев очень важен, это был бы большой и очень важный сигнал. Об этом в интервью FOX News заявил президент Владимир Зеленский.

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"Это важно. Я думаю, это очень важно. По нашему мнению, мнению нашего общества, президент Байден – это президент большей демократической цивилизации. Еще это наши стратегические партнеры", – ответил Зеленский.

Президент добавил, что визит Байдена будет большим и очень важным сигналом. Он напомнил – в Киев уже приезжал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Это было бы также очень хорошо для него (Байдена. – Ред.). Потому что США поддерживают нас, он – президент страны, которая поддерживает нас. Я думаю, что было бы хорошо для него быть здесь. Если это возможно, я не знаю", – сказал Зеленский.

После этих слов интервьюер отметил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приезжала в Киев. "Да. Так это возможно?" – ответил Зеленский.

14 апреля Байден заявил, что готов лично приехать в Украину. Однако затем в Белом доме заявили, что его визит в Киев пока не планируется.

В то же время с начала полномасштабной войны в столицу неоднократно приезжали западные лидеры без анонса.

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Марк Сировой

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