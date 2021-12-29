Зеленский взял "золото" и "серебро" в рейтинге "Мем года" – опрос

Президент Владимир Зеленский лидирует в неформальном рейтинге "Мем года". Об этом говорится в результатах совместного соцопроса Деминициатив и Центра Разумкова.

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В Деминициативах и Центре Разумкова рассказали LIGA.net, что финансировали проект вместе. Обе соцслужбы заверили, что использовали собственные средства. В Центре Разумкова подчеркнули – у опроса не было политических заказчиков.

Украинцев спросили, что бы они назвали мемом 2021 года – смешным событием или заявлением, которое произошло с известными людьми. Самый популярный вариант ответа – "пресс-конференция Владимира Зеленского".

Второе место также занял Зеленский: 3,4% назвали мемом самого президента.

Третье место с 2,6% заняли мэр Киева Виталий Кличко и народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко, который стал мемом благодаря своим заявлениям о ценах на продукты.

2,5% украинцев считают мемом года "1000 гривень от Зеленского", которую могут получить граждане, вакцинированные от коронавируса.

2,1% опрошенных назвали мемом народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву. Украинцев рассмешил "Кива-ученый".

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Исследования проводились с 17 по 22 декабря 2021 во всех регионах Украины за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

СПРАВКА. Мем — единица значимой для культуры информации. Мемом является любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.

Александр Матвиенко

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