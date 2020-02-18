Зеленский - "товарищам": Привезу украинцев из Китая в Конча-Заспу

Президент Владимир Зеленский заявил, что он лично привезет украинцев, которых эвакуируют из Китая, в особняки Конча-Заспы, если "некоторые политические партии" продолжат подстрекать людей и призывать их "перекрывать дороги". Об этом он сказал на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны.
По словам Зеленского, украинцев из Китая обязательно эвакуируют. Также президент заявил, что некоторые СМИ распространяют "дезинформацию о том, куда их везут, и что у нас что-то не готово": "У нас полностью контролируемая ситуация".
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Также президент обратился к "некоторым политическим партиям, которые обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги": "Мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей" хочу сказать вам правду, если будете перекрывать дорогу и подстрекать людей <…> то я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки".
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