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Зеленский - "товарищам": Привезу украинцев из Китая в Конча-Заспу

Зеленский - "товарищам": Привезу украинцев из Китая в Конча-Заспу - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
18.02.2020, 13:10

По словам президента Владимира Зеленского, граждан Украины обязательно эвакуируют из Китая

Президент Владимир Зеленский заявил, что он лично привезет украинцев, которых эвакуируют из Китая, в особняки Конча-Заспы, если "некоторые политические партии" продолжат подстрекать людей и призывать их "перекрывать дороги". Об этом он сказал на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

По словам Зеленского, украинцев из Китая обязательно эвакуируют. Также президент заявил, что некоторые СМИ распространяют "дезинформацию о том, куда их везут, и что у нас что-то не готово": "У нас полностью контролируемая ситуация".

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Также президент обратился к "некоторым политическим партиям, которые обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги": "Мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей" хочу сказать вам правду, если будете перекрывать дорогу и подстрекать людей <…> то я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки".

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на 12 февраля было 45 182 зараженных, 1115 погибших, 4820 выздоровевших.
  • 11 февраля сообщалось, что официальным названием нового коронавируса из Китая стало COVID19 (Corona Virus Disease)
  • 13 февраля сообщалось, что за последние сутки число зараженных новым штаммом коронавируса выросло с 45 182 случаев до 60 329. По состоянию на утро во всем мире умерли 1369, выздоровели 6017.

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