Зеленский - "товарищам": Привезу украинцев из Китая в Конча-Заспу

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что он лично привезет украинцев, которых эвакуируют из Китая, в особняки Конча-Заспы, если "некоторые политические партии" продолжат подстрекать людей и призывать их "перекрывать дороги". Об этом он сказал на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

По словам Зеленского, украинцев из Китая обязательно эвакуируют. Также президент заявил, что некоторые СМИ распространяют "дезинформацию о том, куда их везут, и что у нас что-то не готово": "У нас полностью контролируемая ситуация".

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Также президент обратился к "некоторым политическим партиям, которые обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги": "Мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей" хочу сказать вам правду, если будете перекрывать дорогу и подстрекать людей <…> то я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки".

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа. 45 182 зараженных, 1115 погибших, 4820 выздоровевших. По состоянию на 12 февраля было

фициальным названием нового коронавируса из Китая стало COVID19 (Corona Virus Disease) 11 февраля сообщалось , что о

а последние сутки число зараженных новым штаммом коронавируса выросло с 45 182 случаев до 60 329. По состоянию на утро в о всем мире умерли 1369, выздоровели 6017. 13 февраля сообщалось, что з

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