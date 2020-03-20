Зеленского обязали ответить НАПК, кто оплачивал его поездку в Оман

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский обязан ответить на запрос Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и предоставить агентству информацию о том, кто оплачивал его поездку в Оман. Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков в интервью НВ.

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По словам Новикова, НАПК направляло запросы в Офис президента о том, за чей счет были оплачены перелет и проживание в Омане. ОП и Государственное управление делами недавно сообщили, что это не происходило за государственные средства, а самолет для возвращения был предоставлен Султанатом Оман.

Глава НАПК сообщил, что 4 марта агентство направило запрос Зеленскому как физическому лицу для того, чтобы он сообщил, кто оплачивал отдых.

"Если платил кто-то из членов семьи, то закон не обязывает предоставлять такую информацию. Но если президент сам оплачивал и он об этом не сообщил, то это факт нарушения", – отметил Новиков.

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Уточняется, что на ответ у президента есть десять дней с момента получения письма с запросом НАПК.

Отвечая на вопрос о том, какими будут действия НАПК, если президент не предоставит необходимую информацию, Новиков сказал: "Он не может не предоставить. Потому что тогда составляется протокол за непредоставление необходимой информации НАПК".

Он добавил, что в запросе НАПК попросило предоставить документы, подтверждающие расходы.

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