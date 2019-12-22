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22.12.2019, 18:11

На Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела Шеремета

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На Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела Шеремета
На Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела Шеремета
На Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела ШереметаНа Майдане проходит акция в поддержку фигурантов дела Шеремета

На акции присутствуют волонтеры и ветераны войны на Донбассе, запланированы выступления 20 музыкальных групп

Сегодня на Майдане Независимости проходит марафон в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно заявлению организаторов, участники акции не верят в причастность Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь к убийству. Лозунг акции: "Я не верю! Кто следующий?".

Ожидаются выступления 20 музыкальных коллективов. Полный список выступающих смотрите здесь.

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Теги: майдан, Павел Шеремет, андрей антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, riffmaster
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