Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.10.2019, 15:05

Путина "судили" под посольством РФ в Киеве: фото

1 / 4
Путина "судили" под посольством РФ в Киеве: фотоПутина "судили" под посольством РФ в Киеве: фотоПутина "судили" под посольством РФ в Киеве: фотоПутина "судили" под посольством РФ в Киеве: фото
Путина "судили" под посольством РФ в Киеве: фотоПутина "судили" под посольством РФ в Киеве: фотоПутина "судили" под посольством РФ в Киеве: фотоПутина "судили" под посольством РФ в Киеве: фото
Путина "судили" под посольством РФ в Киеве: фотоПутина "судили" под посольством РФ в Киеве: фотоПутина "судили" под посольством РФ в Киеве: фотоПутина "судили" под посольством РФ в Киеве: фото

Импровизированное судебное заседание было приурочено к 67-летию президента страны-агрессора

Около десяти людей собрались на акцию "Суд над Путиным" под посольством России в Киеве. Об этом с места событий сообщает Радио Свобода.

Участники одели в тюремную робу чучело, которое имеет внешнее сходство с президентом РФ Владимиром Путиным. На его шею повесили табличку с надписью "военный преступник".

Один из участников акции, одетый в импровизированную судейскую мантию, зачитывал лидеру агрессоров обвинения за "преступления в Украине, Грузии и Чечне".

Сообщается, что на акции присутствовали экс-узники Кремля Артур Панов и Владимир Балух.  

Читайте также: ФБР задержало депутата Госдумы РФ в аэропорту Нью-Йорка

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Балух, владимир путин, посольство РФ, суд над путиным
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
В Мариуполе расстреляли отпущенного судом боевика: фото
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
Как украинцы возвращались домой: опубликованы фото из самолета
В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото
В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото
Материалы по теме
Как и зачем США хотят проверить бумажник Путина
Мнение Как и зачем США хотят проверить бумажник Путина
"Незаконно осужден, объявляю голодовку": истории узников Кремля
Политика "Незаконно осужден, объявляю голодовку": истории узников Кремля
Популярное
фото/видео
Под Одессой сгорела яхта депутата: фото
Под Одессой сгорела яхта депутата: фото
Путина "судили" под посольством РФ в Киеве: фото
Путина "судили" под посольством РФ в Киеве: фото 15:05
Хоакин Феникс неожиданно пришел на премьеру "Джокера" в LA: видео
Хоакин Феникс неожиданно пришел на премьеру "Джокера" в LA: видео 14:27
Багамы: спустя месяц после урагана под завалом нашли живого щенка
Багамы: спустя месяц после урагана под завалом нашли живого щенка 09:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 