Путина "судили" под посольством РФ в Киеве: фото

Около десяти людей собрались на акцию "Суд над Путиным" под посольством России в Киеве. Об этом с места событий сообщает Радио Свобода.

Участники одели в тюремную робу чучело, которое имеет внешнее сходство с президентом РФ Владимиром Путиным. На его шею повесили табличку с надписью "военный преступник".

Один из участников акции, одетый в импровизированную судейскую мантию, зачитывал лидеру агрессоров обвинения за "преступления в Украине, Грузии и Чечне".

Сообщается, что на акции присутствовали экс-узники Кремля Артур Панов и Владимир Балух.

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