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03.03.2023, 14:56

Сырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фото

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Сырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фото
Сырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фото
Сырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фотоСырский приехал в Бахмут поддержать бойцов. В городе и вокруг идут интенсивные бои – фото

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский приехал Бахмут, где идут самые интенсивные бои. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Генерал-полковник Сырский посетил подразделения, которые ведут оборону Бахмута.

Подчеркивается, что российские оккупанты не оставляют надежду захватить Бахмут и продолжают накапливать силы.

На захват города россияне бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России. Интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него.

Как отмечается, в Бахмуте командующий заслушал доклады командиров о положении дел, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности подразделений ВСУ на линии фронта.

Сырский поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в боях за Бахмут проявляют стойкость, мужество и героизм.

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Теги: бахмут, война, александр сырский
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