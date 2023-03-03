Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский приехал Бахмут, где идут самые интенсивные бои. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Генерал-полковник Сырский посетил подразделения, которые ведут оборону Бахмута.

Подчеркивается, что российские оккупанты не оставляют надежду захватить Бахмут и продолжают накапливать силы.

На захват города россияне бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России. Интенсивные бои ведутся в самом городе и вокруг него.

Как отмечается, в Бахмуте командующий заслушал доклады командиров о положении дел, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности подразделений ВСУ на линии фронта.

Сырский поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в боях за Бахмут проявляют стойкость, мужество и героизм.

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