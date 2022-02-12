Угроза вторжения России. В Киеве проходит марш единства за Украину: фото

Марш единства за Украину (Фото: ФБ Рух опору капитуляции)

Сегодня, 12 февраля, в Киеве проходит марш единства за Украину.

"Россия собрала огромную армию на наших границах и требует сдачи украинского суверенитета. В это тревожное время украинцы должны бросить противоречия, объединиться и выступить вместе против российской угрозы, – говорится на странице мероприятия в Facebook. – Сейчас не важно, какую политическую силу каждый поддерживает, к каким организациям или экономическим убеждениям относит себя. Сейчас важно, чтобы мы все вместе выступили в защиту Украины".

Марш единства за Украину начался в 14.00 в парке Шевченко.

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