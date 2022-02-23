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Антон Геращенко – россиянам: Еще не поздно отвернуть трагедию. Остановите Путина! – видео видео

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23.02.2022, 19:53
Антон Геращенко (скриншот с видео)
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Советник главы МВД Антон Геращенко записал видеообращение к россиянам с призывом остановить своего президента Владимира Путина от вторжения в Украину.

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Геращенко отметил, что до принятия Путиным окончательного решения о вторжении в Украину, возможно, остается несколько часов.

Он в который раз опроверг ложь российских властей о том, что якобы Украина готовит силовой возврат оккупированных территорий. Эта ложь нужна для того, чтобы оправдать войну против нашей страны, отметил Геращенко.

Он подчеркнул, что если Путин отдаст такой приказ, украинцы будут сражаться, стрелять "в тех, кто придет на нашу землю с мечом", погибнут тысячи российских и украинских солдат.

"Будут гибнуть ни в чем не повинные украинские женщины, дети и старики. Матери и жены будут оплакивать российских мужчин, погибших, вторгшись на чужую землю. Но вы, россияне, еще можете остановить приближающуюся трагедию. Остановите Путина!" – сказал советник главы МВД.

Он призвал россиян не молчать, звонить родным и близким. "Говорите им, что вы против войны с Украиной. Поверьте, те, кто вас слушают, услышат", – сказал Геращенко.

Также он призвал россиян писать об этом в соцсетях, записывать короткие ролики и размещать их везде, где можно. "Говорите, что вы категорически против вторжения в Украину", – сказал Геращенко.

Он также призвал не молчать российскую интеллигенцию. "Когда потоком начнет литься кровь, вас мало кто услышит", – отметил советник главы МВД.

Геращенко обратился к россиянам старшего возраста, напомнив, что вторжение в Афганистан стало одной из причин развала СССР.

"Вторжение в Украину станет концом той России, которую вы знаете сейчас. Запомните, Украина — не Россия, но Украина и не враг России. Дайте нам жить спокойно. Живите спокойно сами. Нам всем нужен мир. Остановите Путина!" – сказал Геращенко.

  • 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
  • В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести войска на территорию временно оккупированного Донбасса.
  • Одновременно боевики на Донбассе существенно увеличили интенсивность обстрелов украинских позиций и населенных пунктов.
  • Украина проводит призов резервистов. 
Вадим Ребрина
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Донбасс владимир путин антон геращенко война
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