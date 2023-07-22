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"Белые волки" спецназа СБУ уничтожили еще 26 целей оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 12:35
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Спецназовцы ЦСО "А" СБУ из подразделения "Белый волк" уничтожили еще 26 целей российских оккупантов. Видео их работы опубликовано на информационных ресурсах СБУ.

Как отмечается, к списку потерь оккупантов добавились танк, МТЛБ, два бронеавтомобиля, комплекс наблюдения "Муром-П", антенный пост РЛС "Подлет" вместе с машиной управления, система РЭБ, три 120-мм миномета, семь блиндажей, два склада боеприпасов идругое.

"А посмертное звание "хорошего россиянина" получили еще около 40 оккупантов", – говорится в сообщении.

  • 20 июля 2023 года россияне начали жаловаться, что ВСУ применяют против них кассетные боеприпасы, есть видео.

Смотрите также: 30 ОМБр показала, как выглядит их наступление под Бахмутом – видео

Наталья Медведева
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