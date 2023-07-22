Спецназівці ЦСО "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили ще 26 цілей російських окупантів. Відео їхньої роботи опубліковано на інформаційних ресурсах СБУ.

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Як зазначається, до списку втрат окупантів додалися танк, МТЛБ, два бронеавтомобілі, комплекс спостереження "Муром-П", антенний пост РЛС "Подлет" разом з машиною керування, система РЕБ, три 120-мм міномети, сім бліндажів, два склади боєприпасів та інше.

"А посмертне звання "хорошого росіянина" отримали ще близько 40 окупантів", – йдеться у повідомленні.

20 липня 2023 року росіяни почали скаржитися, що ЗСУ застосовують проти них касетні боєприпаси, є відео.

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