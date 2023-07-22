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"Білі вовки" спецназу СБУ знищили ще 26 цілей окупантів – відео видео

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22.07.2023, 12:35
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Спецназівці ЦСО "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили ще 26 цілей російських окупантів. Відео їхньої роботи опубліковано на інформаційних ресурсах СБУ.

Як зазначається, до списку втрат окупантів додалися танк, МТЛБ, два бронеавтомобілі, комплекс спостереження "Муром-П", антенний пост РЛС "Подлет" разом з машиною керування, система РЕБ, три 120-мм міномети, сім бліндажів, два склади боєприпасів та інше.

"А посмертне звання "хорошого росіянина" отримали ще близько 40 окупантів", – йдеться у повідомленні.

  • 20 липня 2023 року росіяни почали скаржитися, що ЗСУ застосовують проти них касетні боєприпаси, є відео.

Дивіться також: 30 ОМБр показала, як виглядає їхній наступ під Бахмутом – відео

Наталія Медведєва
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