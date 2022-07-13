Если террористическая тактика ведения войны окажется успешной и останется для России безнаказанной, эту тактику будут копировать по всему миру. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении к участникам конференции "Азиатское лидерство" в Сеуле.

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Зеленский сказал, что если практика показала, что тактика "срабатывает", то эту тактику легко перенять.

"Поэтому разные тирании сейчас смотрят, сработает ли российская тактика", – отметил президент.

Зеленский описал основные черты российского военного терроризма.

Сначала, сказал он, "артиллерия берет в заложники города". Наступление ведется так, чтобы бить по жилым районам обычных городов.

Второй пункт – ракетный террор, главная цель которого такие же гражданские объекты.

Третий пункт – депортации. Вывезененых людей лишают средств связи, у них отбирают документы, их запугивают и пытаются развезти по отдаленным районам России, чтобы им было максимально сложно возвращаться домой. Для их обработки создают "фильтрационные лагеря".

Четвертый пункт – экономический шок. Зеленский указал на события в Шри-Ланке как на пример того, когда резкий рост цен на продукты питания и горючее повлек за собой социальный взрыв. А к этому росту цен, отметил он, привела в том числе "циничная блокада Россией наших морских портов", а также "абсолютно продуманная российская игра по повышению цен на энергоресурсы".

Пятый пункт – пропаганда. "Ни одно государство мира не тратило столько на сознательное распространение дезинформации, конспирологии, антинаучных теорий заговора, как это делает Россия", – указал президент.

Зеленский подчеркнул, что тактика России не должна стать глобальной нормой, а сломанный ею мировой порядок должен быть восстановлен.

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Сергей Бережной

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