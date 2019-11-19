Бывший спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер дает показания в Конгрессе по делу о возможном давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Трансляцию вели Громадське и Reuters.

Волкер подтвердил, что перед разговором Трампа и Зеленского 25 июля встречался с Андреем Ермаком и передал ему слова посла США в ЕС Гордона Сондленда о том, что встреча в президентом Украины и США в Вашингтоне будет организована, если Украина решит вопрос расследования дела о сыне Джо Байдена.

Он сказал, что не считает, что поднятие вопросов вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году, вопросов сына Байдена или Burisma - то, чем США должны заниматься в рамках своей национальной стратегии. По его словам, США должны поддерживать украинскую демократию, реформу, борьбу против внутренней коррупции, поддерживать обороноспособность в борьбе в Россией.

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Ранее сегодня в показаниях административно-бюджетное управление Белого дома заблокировало военную помощь по указанию Трампа и руководителя аппарата Мика Малвейни. рассказал, что Конгрессу в рамках расследования об импичменте Трампа заместитель государственного секретаря Дэвид Хейл

в показаниях Ранее о том, что военная помощь была заблокирована по распоряжению Малвейни, сообщал в своих показаниях глава посольства США в Украине Уильям Тейлор.

О личном участии Трампа в блокировке помощи Украине говорил также эксперт Совнацбеза США Александр Виндман.

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Справка. Согласно показаниям свидетелей во время расследования об импичменте Трампа, президент США требовал от Зеленского заявить о начале расследования против своего потенциального соперника на выборах Джозефа Байдена и его сына. Если бы Зеленский не сделал такого заявления, Украина не получила бы от США заблокированную Трампом военную помощь в размере около $400 млн. Зеленский был готов сделать заявление о расследованиях в интервью CNN, но в сентябре помощь была разблокирована под давлением Конгресса, и необходимость выполнять условие Трампа отпала.