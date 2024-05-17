Пограничники отразили очередную атаку российской пехоты врага возле Волчанска в Харьковской области. Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба.

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Пограничная аэроразведка обнаружила перемещение пехоты захватчиков, после чего украинские защитники с позиций открыли по вражеским силам огонь из пулеметов.

"Один оккупант "доатаковался" уже в реке, на дне которой так и остался", – отметили в ГНСУ.

Карта: Deepstate

14 мая Офис генерального прокурора сообщил, что в Волчанской общине российский военный застрелил 46-летнего гражданского мужчину, также во время вооруженного нападения оккупантов исчез еще один местный житель.

16 мая в Министерстве внутренних дел сообщили о том, что в северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут в плен гражданских жителей. Тогда же стало известно о первых расстрелах гражданских захватчиков.

В ночь на 10 мая 2024 года россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

16 мая в ОВА сообщили, что с начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.

Генштаб ВСУ отметил, что Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска.

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