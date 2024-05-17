Невдала спроба форсування: прикордонники відбили штурм ворога біля Вовчанська – відео
Прикордонники відбили чергову атаку російської піхоти ворога біля Вовчанська у Харківській області. Відповідне відео опублікувала Державна прикордонна служба.
Прикордонна аеророзвідка виявила переміщення піхоти загарбників, після чого українські захисники з позицій відкрили по ворожих силах вогонь із кулеметів.
"Один окупант "доатакувався" вже в річці, на дні якої так і лишився", – зазначили в ДПСУ.
14 травня Офіс генерального прокурора повідомив, що у Вовчанській громаді російський військовий застрелив 46-річного цивільного чоловіка, також під час озброєного нападу окупантів зник ще один місцевий житель.
16 травня в Міністерстві внутрішніх справ повідомили про те, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців. Тоді ж стало відомо про перші розстріли цивільних загарбниками.
У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.
- Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.
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