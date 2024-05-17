Прикордонники відбили чергову атаку російської піхоти ворога біля Вовчанська у Харківській області. Відповідне відео опублікувала Державна прикордонна служба.

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Прикордонна аеророзвідка виявила переміщення піхоти загарбників, після чого українські захисники з позицій відкрили по ворожих силах вогонь із кулеметів.

"Один окупант "доатакувався" вже в річці, на дні якої так і лишився", – зазначили в ДПСУ.

Мапа: Deepstate

14 травня Офіс генерального прокурора повідомив, що у Вовчанській громаді російський військовий застрелив 46-річного цивільного чоловіка, також під час озброєного нападу окупантів зник ще один місцевий житель.

16 травня в Міністерстві внутрішніх справ повідомили про те, що у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців. Тоді ж стало відомо про перші розстріли цивільних загарбниками.

У ніч проти 10 травня 2024 року росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

Генштаб ЗСУ зазначив, що Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міській забудові Вовчанська.

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