19 июня появилось видео, на котором бойцы Сил специальных операций ВСУ заходят с тыла и зачищают окопы россиян на южном направлении. Детали этой вылазки раскрыл непосредственный ее участник – оператор 73 морского центра спецназначения имени кошевого атамана Антина Головатого с позывным Дикий.

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По словам Дикого, во время операции лично он ликвидировал четырех российских оккупантов.

Целью этой вылазки для воинов ССО были штурм россиян, зачистка окопов и заведение туда пехоты.

Как рассказывает воин, подход к позиции занял около часа. Спецназовцы подкрадывались тихо, подползали и подходили через посадку.

Оказавшись в 15 метрах от окопов россиян, начали забрасывать гранатами и заходить.

В ролике Дикий рассказывает, что один воин ССО во время проведения этой операции получил ранения, но с ним все хорошо. Сам Дикий получил контузию от гранаты, которую бросили оккупанты.

По словам оператора 73 центра, россияне использовали гранаты и имели при себе оружие.

"В этом ближнем бою никого не удалось взять в плен. К сожалению", – подчеркнул он.

Таким образом, он опроверг фейки россиян о том, что спецназовцы якобы расстреливали безоружного противника.

Он добавил, что "уничтожать врага, пришедшего убивать украинцев на суверенную территорию соседнего государства, помогает опыт, подготовка и ненависть".

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