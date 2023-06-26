19 июня появилось видео, на котором бойцы Сил специальных операций ВСУ заходят с тыла и зачищают окопы россиян на южном направлении. Детали этой вылазки раскрыл непосредственный ее участник – оператор 73 морского центра спецназначения имени кошевого атамана Антина Головатого с позывным Дикий.
По словам Дикого, во время операции лично он ликвидировал четырех российских оккупантов.
Целью этой вылазки для воинов ССО были штурм россиян, зачистка окопов и заведение туда пехоты.
Как рассказывает воин, подход к позиции занял около часа. Спецназовцы подкрадывались тихо, подползали и подходили через посадку.
Оказавшись в 15 метрах от окопов россиян, начали забрасывать гранатами и заходить.
В ролике Дикий рассказывает, что один воин ССО во время проведения этой операции получил ранения, но с ним все хорошо. Сам Дикий получил контузию от гранаты, которую бросили оккупанты.
По словам оператора 73 центра, россияне использовали гранаты и имели при себе оружие.
"В этом ближнем бою никого не удалось взять в плен. К сожалению", – подчеркнул он.
Таким образом, он опроверг фейки россиян о том, что спецназовцы якобы расстреливали безоружного противника.
Он добавил, что "уничтожать врага, пришедшего убивать украинцев на суверенную территорию соседнего государства, помогает опыт, подготовка и ненависть".
- За сутки 25 июня ВСУ уничтожили 950 российских оккупантов, 21 артиллерийскую систему и 36 единиц техники.
- Ночью 26 июня Россия атаковала Украину тремя ракетами "Калибр" и восемью иранскими дронами. Силы ПВО сбили две ракеты и семь дронов.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за прошедшую неделю у российских оккупантов погибли в восемь раз больше военных, чем в Силах обороны Украины.
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