19 червня з'явилось відео, на якому бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ заходять з тилу та зачищають окопи росіян на південному напрямку. Деталі цієї вилазки розкрив безпосередній її учасник – оператор 73 морського центру спецпризначення імені кошового отамана Антіна Головатого з позивним Дикий.

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За словами "Дикого", під час операції особисто він ліквідував чотирьох російських окупантів.

Метою цієї вилазки для воїнів ССО були штурм росіян, зачистка окопів та заведення туди піхоти.

Як розповідає воїн, підхід до позиції зайняв близько години. Спецпризначенці підкрадалися тихо, підповзали й підходили через посадку.

Опинившись за 15 метрів від окопів росіян, – почали закидувати гранатами та заходити.

У ролику Дикий розповідає, що один воїн ССО під час проведення цієї операції отримав поранення, але з ним наразі все добре. Сам Дикий отримав контузію від гранати, яку кинули окупанти.

За словами оператора 73 центру, росіяни використовували гранати та мали при собі зброю.

"У цьому ближньому бою нікого не вдалося взяти в полон. На жаль", – наголосив він.

Таким чином він спростував фейки росіян про те, що спецпризначенці нібито розстрілювали беззбройного противника.

Він додав, що "нищити ворога, який прийшов убивати українців на суверенну територію сусідньої держави, допомагає досвід, підготовка та ненависть".

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