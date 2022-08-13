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Новые санкции должны заблокировать атомную отрасль России — видеообращение Зеленского видео

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 22:23
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба Офиса президента)
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Украинские дипломаты и представители стран-партнеров сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно заблокировали российскую атомную отрасль. Об этом в своем новом видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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Президент обратился к жителям Никополя, Марганца, Энергодара, Кривого Рога, Запорожья и всех других городов и громад Днепропетровской и Запорожской областей.

Он отметил, что оккупанты пытаются цинично запугивать людей, используя Запорожскую атомную станцию. Они фактически прикрываются станцией, чтобы обстреливать Никополь и Марганец, и устраивают постоянные провокации с обстрелами территории АЭС, сказал президент.

"Если кто-то там в России думает, что им это что-то может дать, то они ошибаются. Российский шантаж лишь мобилизует еще больше глобальных усилий для противостояния террору" — убежден он.

"Каждый день нахождения российского контингента на территории ЗАЭС и в соседних районах нашего государства настолько увеличивает радиационную угрозу Европе, что даже в пиковые моменты противостояния во времена холодной войны такого не было", – сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские дипломаты и страны-партнеры "сделают все, чтобы новые санкции против России обязательно блокировали российскую атомную отрасль".

"Абсолютно все чиновники государства-террориста, а также те, кто помогает им в этой шантажистской операции с атомной станцией, должны отвечать в международном суде. Это обязательно будет. А каждый российский военный, который или стреляет по станции, или стреляет, прикрываясь станцией, должен понимать, что становится особой мишенью для нашей разведки и спецслужб, для нашей армии", – сказал президент.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский санкции заэс
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