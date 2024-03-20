Вооруженные Силы Украины остановили массированный штурм российских оккупантов, во время которого, в частности, удалось уничтожить личный состав и технику врага. Соответствующие кадры опубликовали Сухопутные войска ВСУ.

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Военные отметили, что остановить массированный штурм удалось 60 отдельной механизированной бригаде.

Кроме того, благодаря 93 ОМБр Холодный Яр и 52 батальону 63 отдельной механизированной бригады удалось окончательно уничтожить технику и личный состав врага.

Вчера в интервью для LIGA.net Сергей Филимонов, два месяца назад назначенный новым командиром отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи", рассказал, что тактика российской армии на поле боя изменилась коренным образом, враг лучше разбирается в местности, пока ВСУ воюют против армии "с безграничным кошельком".

3 марта бывший начальник пресс-службы Восточной группировки войск Евлаш сообщал, что российские оккупационные войска активно наступают на Ивановское на Бахмутском направлении, уже в черте города продолжаются жестокие бои.

19 марта спикер бригады "Стальная граница" Шевцов рассказал, что на Лимано-Купянском направлении, несмотря на отсутствие "результатов" к "выборам" президента РФ, враг держит группировку войск, около 100 000 военнослужащих.

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