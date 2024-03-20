Збройні Сили України зупинили масований штурм російських окупантів, під час якого, зокрема, вдалося знищити особовий склад та техніку ворога. Відповідні кадри опублікували Сухопутні війська ЗСУ.

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Військові зазначили, що зупинити масований штурм вдалося 60 окремій механізованій бригаді.

Крім того, завдяки 93 ОМБр Холодний Яр та 52 батальйону 63 окремої механізованої бригади вдалося остаточно знищити техніку та особовий склад ворога.

Вчора в інтерв'ю для LIGA.net Сергій Філімонов, якого два місяці тому призначили новим командиром окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", розповів, що тактика російської армії на полі бою змінилася докорінно, ворог краще розбирається в місцевості, наразі ЗСУ воюють проти армії "з безмежним гаманцем".

3 березня колишній начальник пресслужби Східного угруповання військ Євлаш повідомляв, що російські окупаційні війська активно наступають на Іванівське на Бахмутському напрямку, вже у межах міста тривають жорстокі бої.

19 березня речник бригади "Сталевий кордон" Шевцов розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку, попри відсутність "результатів" до "виборів" президента РФ, ворог тримає угруповання військ, близько 100 000 військовослужбовців.

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