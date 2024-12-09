Тысячи сирийцев массово направляются в Дамаск после падения режима Асада Башара. На видео, снятом дроном и опубликованном турецким телеканалом TRT Haber, видны многокилометровые очереди автомобилей на нескольких магистралях, которые ведут в столицу.

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Массовое движение людей и транспортных средств повлекло за собой заторы вокруг города. Некоторые пытаются попасть в Дамаск пешком, добавляет телеканал.

СПРАВКА 8 декабря сирийские повстанцы сообщили, что режим Башара Асада пал: ночью, когда оппозиционные силы



Впоследствии воздушное судно



По данным ГУР, Россия провела 8 декабря сирийские повстанцы сообщили, что режим Башара Асада пал: ночью, когда оппозиционные силы вошли в Дамаск , диктатор покинул город самолетом.Впоследствии воздушное судно исчезло с радаров . Информация о гибели Асада, который удерживал власть с 2000 года посредством репрессий и поддержки России и Ирана, пока не подтверждена.По данным ГУР, Россия провела операцию по спасению Асада – данные об уничтожении или авиакатастрофе его самолета являются дезинформацией для прикрытия. Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на "источник в Кремле" утверждает, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище.