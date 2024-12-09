Падение режима Асада. Тысячи сирийцев направляются в Дамаск – видео из дрона
Тысячи сирийцев массово направляются в Дамаск после падения режима Асада Башара. На видео, снятом дроном и опубликованном турецким телеканалом TRT Haber, видны многокилометровые очереди автомобилей на нескольких магистралях, которые ведут в столицу.
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Массовое движение людей и транспортных средств повлекло за собой заторы вокруг города. Некоторые пытаются попасть в Дамаск пешком, добавляет телеканал.
СПРАВКА8 декабря сирийские повстанцы сообщили, что режим Башара Асада пал: ночью, когда оппозиционные силы вошли в Дамаск, диктатор покинул город самолетом.
Впоследствии воздушное судно исчезло с радаров. Информация о гибели Асада, который удерживал власть с 2000 года посредством репрессий и поддержки России и Ирана, пока не подтверждена.
По данным ГУР, Россия провела операцию по спасению Асада – данные об уничтожении или авиакатастрофе его самолета являются дезинформацией для прикрытия. Российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на "источник в Кремле" утверждает, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище.
- Украинская военная разведка заявила, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и перекидывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим".
- Глава МИД Сибига отметил, что падение режима Асада – то, что будет со всеми, кто делает ставку на Владимира Путина. По его словам, Украина готова к возобновлению отношений с Сирией в будущем. В Европе тоже одобрительно отреагировали на события в Сирии.