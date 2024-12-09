Тисячі сирійців масово прямують до Дамаска після падіння режиму Асада Башара. На відео, зафільмованому дроном і опублікованому турецьким телеканалом TRT Haber, видно багатокілометрові черги автівок на кількох магістралях, що ведуть до столиці.

Масовий рух людей та транспортних засобів спричинив затори навколо міста. Деякі намагаються потрапити до Дамаска пішки, додає телеканал.

ДОВІДКА 8 грудня сирійські повстанці повідомили, що режим Башара Асада впав: уночі, коли опозиційні сили



Згодом повітряне судно



За даними ГУР, Росія провела 8 грудня сирійські повстанці повідомили, що режим Башара Асада впав: уночі, коли опозиційні сили увійшли у Дамаск , диктатор залишив місто літаком.Згодом повітряне судно зникло з радарів . Інформація про загибель Асада, який утримував владу з 2000 року за допомогою репресій та підтримки Росії й Ірану, наразі не підтверджена.За даними ГУР, Росія провела операцію з порятунку Асада – дані щодо збиття чи авіакатастрофи його літака є дезінформацією для прикриття. Російська пропагандистська агенція ТАСС із посиланням на "джерело у Кремлі" стверджує, що Асад із членами своєї родини прибув до Москви, Росія надала їм притулок.