Падіння режиму Асада. Тисячі сирійців прямують до Дамаска – відео з дрона
Тисячі сирійців масово прямують до Дамаска після падіння режиму Асада Башара. На відео, зафільмованому дроном і опублікованому турецьким телеканалом TRT Haber, видно багатокілометрові черги автівок на кількох магістралях, що ведуть до столиці.
Масовий рух людей та транспортних засобів спричинив затори навколо міста. Деякі намагаються потрапити до Дамаска пішки, додає телеканал.
ДОВІДКА8 грудня сирійські повстанці повідомили, що режим Башара Асада впав: уночі, коли опозиційні сили увійшли у Дамаск, диктатор залишив місто літаком.
Згодом повітряне судно зникло з радарів. Інформація про загибель Асада, який утримував владу з 2000 року за допомогою репресій та підтримки Росії й Ірану, наразі не підтверджена.
За даними ГУР, Росія провела операцію з порятунку Асада – дані щодо збиття чи авіакатастрофи його літака є дезінформацією для прикриття. Російська пропагандистська агенція ТАСС із посиланням на "джерело у Кремлі" стверджує, що Асад із членами своєї родини прибув до Москви, Росія надала їм притулок.
- Українська воєнна розвідка заявила, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі із сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".
- Голова МЗС Сибіга зауважив, що падіння режиму Асада – те, що буде з усіма, хто робить ставку на Володимира Путіна. За його словами, Україна готова до відновлення відносин із Сирією у майбутньому. У Європі також схвально відреагували на події у Сирії.