Пленки Ермака. В СБУ сообщили детали задержания Штанько: фото, видео

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В СБУ отметили, что "среди задержанных - вероятный автор скандальных "пленок Ермака", речь идет о Дмитрии Штанько

Служба безопасности Украины обнародовала видео сегодняшнего задержания вероятного автора скандальных "пленок Ермака" Дмитрия Штанько в столичной кофейне при получении $100 000 в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Среди задержанных - вероятный автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности. Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители "громких пленок" на самом деле оказались обычными мошенниками", - подчеркнули в СБУ.

Задержание Дмитрия Штанько

Фото: gp.gov.ua

В Офисе генпрокурора уточнили, что по данным следствия, двое граждан, действуя по предварительному сговору, подстрекали представителя иностранной компании к передаче $100 000 взятки руководству Государственной фискальной службы и Госпогранслужбы, а также судье.

Изъятые деньги

Фото: ssu.gov.ua

"За эти средства они обещали якобы содействие в принятии судебного решения об отмене ареста имущества и дальнейшее его возвращение, мотивируя наличием соответствующих личных связей", - отметили в Офисе генпрокурора.

По их данным, передавать взятку они не планировали, а собирались ею завладеть.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса проводятся следственные действия.

  • 29 марта 2020 года народный депутат Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака" по статье о злоупотреблении влиянием.
  • 1 апреля Денис Ермак назвал опубликованные видео "нарезкой с вырванным контекстом".
  • 2 апреля у Зеленского сообщили, что СБУ проверяет "обе стороны", имеющие отношение к пленкам Ермака.
  • 8 апреля фигуранты "пленок Ермака" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали в интервью о схемах брата Андрея Ермака и связях с СБУ.
  • 23 апреля дело о "пленках Ермака" было передано из НАБУ в Нацполицию. Квалификация в деле была изменена с злоупотребления влиянием на мошенничество.
  • 2 июня ВАКС обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного преступления "родственником высокопоставленного чиновника Офиса президента".

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Теги: Гео Лерос, сбу, задержание, фото, взятка, видео, андрей ермак, пленки Ермака, дмитрий штанько, мошеничество
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