Пленки Ермака. В СБУ сообщили детали задержания Штанько: фото, видео

Служба безопасности Украины обнародовала видео сегодняшнего задержания вероятного автора скандальных "пленок Ермака" Дмитрия Штанько в столичной кофейне при получении $100 000 в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Среди задержанных - вероятный автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности. Сегодняшнее задержание свидетельствует о том, что обличители "громких пленок" на самом деле оказались обычными мошенниками", - подчеркнули в СБУ.

Фото: gp.gov.ua

В Офисе генпрокурора уточнили, что по данным следствия, двое граждан, действуя по предварительному сговору, подстрекали представителя иностранной компании к передаче $100 000 взятки руководству Государственной фискальной службы и Госпогранслужбы, а также судье.

Фото: ssu.gov.ua

"За эти средства они обещали якобы содействие в принятии судебного решения об отмене ареста имущества и дальнейшее его возвращение, мотивируя наличием соответствующих личных связей", - отметили в Офисе генпрокурора.

По их данным, передавать взятку они не планировали, а собирались ею завладеть.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса проводятся следственные действия.

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