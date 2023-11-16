В Волгоградской области РФ произошел пожар в воинской части российской оккупационной армии. Соответствующее видео опубликовали пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Россияне пишут, что на территории воинской части в двух километрах от поселка Котлубань произошел пожар.
На записи можно услышать взрывы.
Отмечается, что возгорание началось около 01:00.
Представители Москвы на местах заявили, что пожар уже потушен, а пострадавших и разрушений якобы нет.
Неизвестно, что стало причиной инцидента. Котлубань расположена на северо-запад от Волгограда.
- 14 ноября пропагандистские ресурсы РФ, подконтрольные Кремлю, сообщили об атаке беспилотника на химический завод в Брянской области, который производит боеприпасы для оккупационной армии.
- Дроны атаковали здание полиции, захваченное оккупантами в Горностаевке. ГУР: Есть потери.
- Военные будут быстрее получать беспилотники и средства РЭБ – Кабмин упростил процедуру.
Смотрите также: Под Москвой были взрывы и атака БПЛА. Там завод, где делают "Кинжалы" и "Искандеры": видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии