В Волгоградской области РФ произошел пожар в воинской части российской оккупационной армии. Соответствующее видео опубликовали пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Россияне пишут, что на территории воинской части в двух километрах от поселка Котлубань произошел пожар.

На записи можно услышать взрывы.

Отмечается, что возгорание началось около 01:00.

Представители Москвы на местах заявили, что пожар уже потушен, а пострадавших и разрушений якобы нет.

Неизвестно, что стало причиной инцидента. Котлубань расположена на северо-запад от Волгограда.

14 ноября пропагандистские ресурсы РФ, подконтрольные Кремлю, сообщили об атаке беспилотника на химический завод в Брянской области, который производит боеприпасы для оккупационной армии.

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