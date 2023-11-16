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Под Волгоградом произошел пожар в воинской части россиян. Были слышны взрывы — видео видео

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16.11.2023, 07:26
Пожар под Волгоградом
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В Волгоградской области РФ произошел пожар в воинской части российской оккупационной армии. Соответствующее видео опубликовали пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

Россияне пишут, что на территории воинской части в двух километрах от поселка Котлубань произошел пожар.

На записи можно услышать взрывы. 

Отмечается, что возгорание началось около 01:00. 

Представители Москвы на местах заявили, что пожар уже потушен, а пострадавших и разрушений якобы нет. 

Неизвестно, что стало причиной инцидента. Котлубань расположена на северо-запад от Волгограда.

  • 14 ноября пропагандистские ресурсы РФ, подконтрольные Кремлю, сообщили об атаке беспилотника на химический завод в Брянской области, который производит боеприпасы для оккупационной армии.
  • Дроны атаковали здание полиции, захваченное оккупантами в Горностаевке. ГУР: Есть потери.
  • Военные будут быстрее получать беспилотники и средства РЭБ – Кабмин упростил процедуру. 

Смотрите также: Под Москвой были взрывы и атака БПЛА. Там завод, где делают "Кинжалы" и "Искандеры": видео

Дмитрий Гриниченко
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Россиявойнавзрывыволгоград
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