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Під Волгоградом сталася пожежа у військовій частині росіян. Були чутні вибухи — відео видео

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16.11.2023, 07:26
Пожежа під Волгоградом
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У Волгоградській області РФ сталася пожежа у військовій частині російської окупаційної армії. Відповідне відео опублікували пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Росіяни пишуть, що на території військової частини за два кілометри від селища Котлубань сталася пожежа.

На записі можна почути вибухи.

Зазначається, що загоряння почалося близько 01:00.

Представники Москви на місцях заявили, що пожежу вже загасили, а постраждалих і руйнувань нібито немає.

Невідомо, що спричинило інцидент. Котлубань розташована на північний захід від Волгограда.

  • 14 листопада пропагандистські ресурси РФ, підконтрольні Кремлю, повідомили про атаку безпілотника на хімічний завод у Брянській області, який виробляє боєприпаси для окупаційної армії.
  • Дрони атакували будівлю поліції, захоплену окупантами у Горностаївці. ГУР: Є втрати.
  • Військові швидше отримуватимуть безпілотники та засоби РЕБ – Кабмін спростив процедуру.

Дивіться також: Під Москвою були вибухи й атака БПЛА. Там завод, де роблять "Кинджали" й "Іскандери": відео

Дмитро Гриниченко
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