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Подоляк показал РСЗО России в жилых кварталах. Вспомнил Amnesty International — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 17:09
РСЗО россиян в жилых кварталах (Фото: скриншот с видео)
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал стрельбу российской реактивной артиллерии из жилых кварталов, вспомнив скандальный отчет организации Amnesty International. Соответствующее видео он опубликовал в Twitter.

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На записи можно увидеть, как российские оккупанты размещают во дворах жилых домов реактивные системы залпового огня "Град" для обстрелов украинских городов.

"Они используют жителей как заложников. Подскажите, Amnesty International уже выпустила очередной алармистский отчет? Или продолжаем делать вид, что ничего не происходит?" — написал Подоляк. 

В Amnesty International заявляли, что украинские военные якобы создают базы в жилых районах, школах и больницах, чем подвергают опасности мирное население. Украинский офис AI заявил, что не принимал участия в подготовке и распространении доклада.

  • Подоляк отметил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.
  • Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Amnesty International предлагает стране "коллективное самоубийство".
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отчет AI "создает фальшивый баланс между преступником и жертвой".

Читайте также: Скандал с докладом AI. Резников назвал извращением сомнение в праве Украины сопротивляться 

Дмитрий Гриниченко
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