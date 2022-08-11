Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк показал стрельбу российской реактивной артиллерии из жилых кварталов, вспомнив скандальный отчет организации Amnesty International. Соответствующее видео он опубликовал в Twitter.

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На записи можно увидеть, как российские оккупанты размещают во дворах жилых домов реактивные системы залпового огня "Град" для обстрелов украинских городов.

"Они используют жителей как заложников. Подскажите, Amnesty International уже выпустила очередной алармистский отчет? Или продолжаем делать вид, что ничего не происходит?" — написал Подоляк.

В Amnesty International заявляли, что украинские военные якобы создают базы в жилых районах, школах и больницах, чем подвергают опасности мирное население. Украинский офис AI заявил, что не принимал участия в подготовке и распространении доклада.

Подоляк отметил, что Украина придерживается всех законов ведения войны и международного гуманитарного права.

Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько заявил, что Amnesty International предлагает стране "коллективное самоубийство".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отчет AI "создает фальшивый баланс между преступником и жертвой".

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Дмитрий Гриниченко

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