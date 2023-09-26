В сети появилось новое видео удара по заводу "Юность" во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) 25 сентября. Соответствующую запись публикуют украинские каналы, которые освещают войну.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Утром 25 сентября по территории предприятия в Луганской области был нанесен удар.
Завод "Юность" использовался россиянами в качестве военной базы с 2014 года.
После удара по заводу началась детонация боеприпасов врага.
На видео можно заметить огромный "гриб", который поднимается после взрыва.
Ранее стало известно, что при ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидированы 34 офицера, среди которых был командующий флотом адмирал Виктор Соколов. Kyiv Post пишет, что наводку на удар дали недовольные российские офицеры.
Соколов был назначен командующим флотом в сентябре 2022 года. Он получил звание адмирала 6 июня этого года. Таким образом, Соколов является самым высокопоставленным российским офицером из всех, ликвидированных в Украине.
- Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.
- Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу ЧФ РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.
- На следующий день в Севастополе также слышали взрывы.
Читайте также: Украинцам следует по возможности выехать из Крыма и переждать деоккупацию – вице-премьер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
В оккупированном Сорокино прилет в завод Юность. Идет детонация, поднимается "гриб": видео 25.09.2023Луганская область. Артиллеристы 26 бригады точным ударом уничтожили российский ЗРК — видео 17.04.2023Британия: Россия хочет снова захватить Купянск, боится наступления ВСУ в Луганской области 23.03.2023
Последние новости
Комментарии