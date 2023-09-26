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Похоже на ядерный гриб. Появилось новое видео удара по заводу "Юность" в Сорокино видео

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 11:43
Взрыв над Сорокино
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В сети появилось новое видео удара по заводу "Юность" во временно оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) 25 сентября. Соответствующую запись публикуют украинские каналы, которые освещают войну.

Утром 25 сентября по территории предприятия в Луганской области был нанесен удар.
Завод "Юность" использовался россиянами в качестве военной базы с 2014 года. 
После удара по заводу началась детонация боеприпасов врага.
На видео можно заметить огромный "гриб", который поднимается после взрыва. 

Ранее стало известно, что при ударе по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе ликвидированы 34 офицера, среди которых был командующий флотом адмирал Виктор Соколов. Kyiv Post пишет, что наводку на удар дали недовольные российские офицеры. 

Соколов был назначен командующим флотом в сентябре 2022 года. Он получил звание адмирала 6 июня этого года. Таким образом, Соколов является самым высокопоставленным российским офицером из всех, ликвидированных в Украине.
  • Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе ЧФ РФ. В сети есть много видео с места происшествия.
  • Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу ЧФ РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.
  • На следующий день в Севастополе также слышали взрывы.

Читайте также: Украинцам следует по возможности выехать из Крыма и переждать деоккупацию – вице-премьер

Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбасслуганская областьсорокино
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