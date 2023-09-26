У мережі з'явилося нове відео удару по заводу "Юність" у тимчасово окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) 25 вересня. Відповідний запис публікують українські канали, що висвітлюють війну.

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Вранці 25 вересня по території підприємства в Луганській області було завдано удару.

Завод "Юність" використовувався росіянами як військова база з 2014 року.

Після удару по заводу розпочалася детонація боєприпасів ворога.

На відео можна побачити величезний "гриб", який піднімається після вибуху.

Раніше стало відомо, що під час удару по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі ліквідовано 34 офіцери, серед яких був командувач флоту адмірал Віктор Соколов. Kyiv Post пише, що наведення на удар дали незадоволені російські офіцери.

Соколова було призначено командувачем флоту у вересні 2022 року. Він отримав звання адмірала 6 червня цього року. Таким чином, Соколов є найвищим російським офіцером з усіх, ліквідованих в Україні.

Вдень 22 вересня 2023 року в Севастополі пролунали вибухи у штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.

Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу ЧФ РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.

Наступного дня у Севастополі також чули вибухи.

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