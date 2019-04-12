Порошенко объяснил Степанову, почему его уволили: видео

Команды фальсифицировать выборы в преддверии первого тура не было. Об этом в эфире программы Право на власть заявил уволенный председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

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При этом он отменли, что заявления об увольнении по собственному желанию не писал и считает, что его уволили из-за результатов первого тура выборов.

Президент Петр Порошенко ответил, что не сомневается в том, что на Степнова никто не оказывал давление перед выборами, в противном случае порядочный человек должен был сразу заявить об этом. Среди причин увольнения председателя Одесской ОГА Порошенко назвал снижение экономических показателей области.

"К сожалению, я не знал, что Максим Степанов остановил социальные выплаты в Одесской области, иначе я освободил бы его раньше с занимаемой должности", - добавил Порошенко.

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, который 8 апреля со скандалом отказался покидать свой пост по указу Порошенко о его отстранении, все-таки будет уволен - такое решение приняли 10 апреля на заседании Кабмина. Президент подписал соответствующий указ.