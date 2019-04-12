Порошенко объяснил Степанову, почему его уволили: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Команды фальсифицировать выборы в преддверии первого тура не было, сказал Степанов

Реклама
Реклама

Команды фальсифицировать выборы в преддверии первого тура не было. Об этом в эфире программы Право на власть заявил уволенный председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Реклама

При этом он отменли, что заявления об увольнении по собственному желанию не писал и считает, что его уволили из-за результатов первого тура выборов.

Президент Петр Порошенко ответил, что не сомневается в том, что на Степнова никто не оказывал давление перед выборами, в противном случае порядочный человек должен был сразу заявить об этом. Среди причин увольнения председателя Одесской ОГА Порошенко назвал снижение экономических показателей области.

"К сожалению, я не знал, что Максим Степанов остановил социальные выплаты в Одесской области, иначе я освободил бы его раньше с занимаемой должности", - добавил Порошенко.

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, который 8 апреля со скандалом отказался покидать свой пост по указу Порошенко о его отстранении, все-таки будет уволен - такое решение приняли 10 апреля на заседании Кабмина. Президент подписал соответствующий указ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, увольнение, максим степанов, одесская ога
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Первый коммерческий старт сверхтяжелой ракеты SpaceX: трансляция
Первый коммерческий старт сверхтяжелой ракеты SpaceX: трансляция
Порошенко объяснил Степанову, почему его уволили: видео
Порошенко объяснил Степанову, почему его уволили: видео
Порошенко вместо Зеленского дебатирует с прокурором на 1+1: видео
Порошенко вместо Зеленского дебатирует с прокурором на 1+1: видео
Экономика Коррупция в действии: пять проблем Укроборонопрома
Один товар - разная цена. Как формируются цены на продукты?
Мнение Один товар - разная цена. Как формируются цены на продукты?
Порвали Парус. Вагиф Алиев продает свой крупнейший БЦ по частям
Недвижимость Порвали Парус. Вагиф Алиев продает свой крупнейший БЦ по частям
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Первый коммерческий старт сверхтяжелой ракеты SpaceX: трансляция
Первый коммерческий старт сверхтяжелой ракеты SpaceX: трансляция
Порошенко объяснил Степанову, почему его уволили: видео
Порошенко объяснил Степанову, почему его уволили: видео 00:22
Порошенко вместо Зеленского дебатирует с прокурором на 1+1: видео
Порошенко вместо Зеленского дебатирует с прокурором на 1+1: видео 11.04.19, 23:17
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в 1+1 "прямо сейчас": видео
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в 1+1 "прямо сейчас": видео 11.04.19, 22:58
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 